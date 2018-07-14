Сорокин прокомментировал перенос ЧМ-2022 на декабрь

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре зимой. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Решение о переносе следующего чемпионата мира на декабрь было принято давно, а вчера оно было снова анонсировано. Всем национальным лигам придется изменить свой календарь, но каких-то радикальных изменений не будет», — сказал Сорокин на пресс-конференции.

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Также функционер отметил, что для России перенос мирового первенства не будет проблемой.

«Решение о переносе — оптимальное с точки зрения климата. Оно принято ради благополучия игроков и болельщиков», — добавил он.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что на стадионах чемпионата мира 2018 года не было зафиксировано ни одного инцидента во время проведения матчей.