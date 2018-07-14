Чемпион мира по футболу 1998 года назвал ЧМ в России образцовым

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Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге высоко оценил уровень организации мирового первенства по футболу в России. Об этом сообщает ТАСС.

«За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва. Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника.

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Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств», — сказал Трезеге.

Ранее игроки сборной Франции Блез Матюиди и Самуэль Юмтити заявили, что не хотят уезжать из России после завершения чемпионата мира по футболу.