Бывший игрок сборной Испании оценил игру Черышева на ЧМ-2018

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Бывший хавбек сборной Испании Гаиска Мендьета оценил игру российского полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС.

«Игра Черышева на чемпионате мира не стала сюрпризом для меня, потому что я видел его каждую неделю в Испании, он очень качественный футболист. Два мяч в первом матче добавили ему уверенности, он стал спокойнее. У россиян есть еще три-четыре футболиста, которые могут помочь команде закрепиться на этом уровне», — сказал Мендьета.

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