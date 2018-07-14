Игроки сборной Франции не хотят уезжать из России после ЧМ-2018

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Игроки сборной Франции Блез Матюиди и Самуэль Юмтити заявили, что не хотят уезжать из России после завершения чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».

«Мы так веселимся, и нам всегда есть, чем заняться. Впечатления очень необычные», — рассказал Юмтити.

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По словам Матюиди, на мундиале «царит отличная атмосфера».

«Я принимал участие в четырех международных турнирах, но лучше всего мне было именно здесь. У нас молодая команда. Здесь царит отличная атмосфера. Нам тут так хорошо, что я мог бы здесь остаться ещё на несколько месяцев», — отметил он.

Франция сыграет против Хорватии в финале турнира 15 июля.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее экс-тренер сборной Хорватии указал на происхождение французов перед финалом ЧМ-2018.