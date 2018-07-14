Игроки сборной Франции не хотят уезжать из России после ЧМ-2018
Игроки сборной Франции Блез Матюиди и Самуэль Юмтити заявили, что не хотят уезжать из России после завершения чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».
«Мы так веселимся, и нам всегда есть, чем заняться. Впечатления очень необычные», — рассказал Юмтити.
По словам Матюиди, на мундиале «царит отличная атмосфера».
«Я принимал участие в четырех международных турнирах, но лучше всего мне было именно здесь. У нас молодая команда. Здесь царит отличная атмосфера. Нам тут так хорошо, что я мог бы здесь остаться ещё на несколько месяцев», — отметил он.
Франция сыграет против Хорватии в финале турнира 15 июля.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее экс-тренер сборной Хорватии указал на происхождение французов перед финалом ЧМ-2018.