Хавбек сборной Бельгии: стадион в Санкт-Петербурге самый красивый на ЧМ-2018

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Хавбек сборной Бельгии и китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель считает, что стадион в Санкт-Петербурге является самым красивым на чемпионате мира по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

«Я говорю так не потому, что играл за «Зенит», – сказал Витсель.

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Бельгиец выступал в составе сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год, а оттуда в январе 2017-го перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

На мундиале сборная Бельгии проводила свои матчи в Сочи, в Москве на «Спартаке», в Калининграде, Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее сообщалось, что более 3 млн туристов посетили Москву во время ЧМ-2018.