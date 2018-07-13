Дзюба и Дэдпул записали обращение к Кокорину
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба записал обращение к партнеру по клубу форварду Александру Кокорину, сообщает «Советский спорт».
«Кокорыч, короче, тут пообщался с близкими, перетер со всем «Марвелом» и вообще со всеми-всеми. Короче, тут тебе послание небольшое», — сказал Дзюба в видеопослании, опубликованном в инстаграме.
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«Кокорин, будет миллион подписчиков, приду и к тебе», — заявил человек в костюме героя комиксов Дэдпула.
Ранее сообщалось, что игроки сборной России по результатам чемпионата мира — 2018 стали намного популярнее в соцсетях и стали приближаться к популярным блогерам.
Послание Дзюбы Кокорину pic.twitter.com/5Vjx00Psaj— Никита Камышев (@SkifFc) 13 июля 2018 г.