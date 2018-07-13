Дзюба и Дэдпул записали обращение к Кокорину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/11829511/TASS_27748008-pic905-895x505-89416.jpg">

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба записал обращение к партнеру по клубу форварду Александру Кокорину, сообщает «Советский спорт».

«Кокорыч, короче, тут пообщался с близкими, перетер со всем «Марвелом» и вообще со всеми-всеми. Короче, тут тебе послание небольшое», — сказал Дзюба в видеопослании, опубликованном в инстаграме.

Реклама

«Кокорин, будет миллион подписчиков, приду и к тебе», — заявил человек в костюме героя комиксов Дэдпула.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России по результатам чемпионата мира — 2018 стали намного популярнее в соцсетях и стали приближаться к популярным блогерам.