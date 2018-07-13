На финал ЧМ-2018 прибудут более десяти иностранных президентов

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Финал чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более десяти иностранных лидеров, сообщает ТАСС.

«Много иностранных гостей будет присутствовать на этом матче: где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.

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Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале турнира, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречи с лидерами Палестины, Габона, Судана, Молдавии, Венгрии, Катара, Франции и Хорватии.