Французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал предстоящий матч финала чемпионата мира — 2018 против сборной Хорватии, передает ТАСС.

«Это детская мечта, каждый из нас готовился к этому уже очень давно. Думаю, для каждого из нас это матч жизни», — сказал футболист.

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Также хавбек заявил, что мировое первенство в России станет для него последним.

«Я буду стараться отдаваться по максимуму и после турнира, но новое поколение поджимает, надо быть реалистом — скорее всего, этот чемпионат мира станет последним в моей карьере. Сейчас я просто горд находиться в этой команде и наслаждаюсь моментом. Чемпионат мира — это что-то магическое», — добавил Матюиди.

Финал турнира пройдет в «Лужниках» 15 июля и начнется в 18.00 по московскому времени. Франция сразится со сборной Хорватии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее защитник сборной Франции решил покинуть пресс-конференцию после ошибки в его имени.