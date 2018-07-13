Французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018
Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал предстоящий матч финала чемпионата мира — 2018 против сборной Хорватии, передает ТАСС.
«Это детская мечта, каждый из нас готовился к этому уже очень давно. Думаю, для каждого из нас это матч жизни», — сказал футболист.
Также хавбек заявил, что мировое первенство в России станет для него последним.
«Я буду стараться отдаваться по максимуму и после турнира, но новое поколение поджимает, надо быть реалистом — скорее всего, этот чемпионат мира станет последним в моей карьере. Сейчас я просто горд находиться в этой команде и наслаждаюсь моментом. Чемпионат мира — это что-то магическое», — добавил Матюиди.
Финал турнира пройдет в «Лужниках» 15 июля и начнется в 18.00 по московскому времени. Франция сразится со сборной Хорватии.
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Ранее защитник сборной Франции решил покинуть пресс-конференцию после ошибки в его имени.