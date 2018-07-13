Черчесов прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/11821141/RIAN_5567695.HR-pic905-895x505-30837.jpg">

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС.

«Если брать моральную сторону выступления, то оцениваю ее положительной, а если спортивную — то отрицательно. Спорт - это титулы, а титула у нас нет. Просто мы реально хотели пройти дальше, мы были в полушаге от полуфинала», — заявил Черчесов.

Реклама

Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти и не смогла пробиться в полуфинал мундиаля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее бельгийский вратарь поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018.