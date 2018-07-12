Все допинг-пробы на ЧМ-2018 оказались отрицательными

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/11639035/57937ba2c46188fb328b4580-pic905-895x505-3464.jpg">

Все допинг-пробы на чемпионате мира — 2018 по футболу дали отрицательный результат, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), всего с января 2018 года было проведено 2037 тестов и было взято 3985 допинг-проб.

«Программа проверок этого года стала самой масштабной в истории чемпионатов мира. Как только стали известны все участники финальной стадии, ФИФА разработала план распределения тестов (TDP), в основе которого был анализ допинговых рисков в футболе.

Реклама

Данный план, представляющий собой динамичную программу, был согласован со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — говорится в сообщении ФИФА.

Отмечается, что только у одного игрока имелось терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее немецкие СМИ обвинили футболистов сборной России в использовании допинга во время выступления на чемпионате мира — 2018.