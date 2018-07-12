МИД России заявил о попытках американских СМИ дискредитировать ЧМ-2018

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила попытках американских СМИ дискредитировать чемпионат мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы констатируем, что американские журналисты судорожно ищут любой повод для дискредитации чемпионата мира по футболу, просто выискивают любые возможности.

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Обращаю внимание американского посольства, которое всегда дотошно следит за пропагандой и «фейк-ньюс», американские собкорры как раз этим и занимаются», — сказала Захарова в ходе брифинга в Москве.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель оценил организацию чемпионата мира 2018 года.