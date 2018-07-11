Роналдо: ждал от Неймара большего на ЧМ-2018

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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал игру форварда французского «ПСЖ» Неймара на чемпионате мира по футболу в России, передает «Советский спорт».

«Я должен признаться, что все мы ожидали большего от Неймара. Он лидер сборной. Сейчас уже все это осталось в прошлом, скоро начнется чемпионат Франции. Мне показалось, что Неймар был чем-то ограничен на поле. Может быть это было связано с травмой или чем-то еще. Думаю, этот турнир должен многому научить Неймара. Он должен понимать, что на нем лежит большая ответственность», — цитирует Роналдо As.

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