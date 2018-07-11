Легендарный защитник сборной Италии прокомментировал игру Головина на ЧМ-2018

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Легендарный защитник сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал игру полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина на чемпионате мира по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

«Ему действительно есть куда расти. Он может выйти на очень высокий уровень, когда уедет в европейский клуб», — заявил Мальдини.

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Сообщалось, что 22-летний футболист попал в сферу интересов лондонского «Челси», туринского «Ювентуса», каталонской «Барселоны», неаполитанского «Наполи».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 28-го дня чемпионата мира.

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