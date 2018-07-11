В сборной Хорватии рассказали об атмосфере в команде

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Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич рассказал об атмосфере в команде перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2018 года против команды Англии.

«Вся команда сейчас на невероятном кураже и чувствует, что может обыграть любого соперника. Ребята находятся в самом лучшем расположении духа. Все понимают, что против англичан играть будет непросто, но верят в успех», — цитирует Олича газета «Известия».

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Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Хорватии пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель встретится в финале с командой Франции, которая переиграла Бельгию со счетом 1:0.