В сборной Хорватии рассказали об атмосфере в команде
Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич рассказал об атмосфере в команде перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2018 года против команды Англии.
«Вся команда сейчас на невероятном кураже и чувствует, что может обыграть любого соперника. Ребята находятся в самом лучшем расположении духа. Все понимают, что против англичан играть будет непросто, но верят в успех», — цитирует Олича газета «Известия».
Реклама
Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Хорватии пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победитель встретится в финале с командой Франции, которая переиграла Бельгию со счетом 1:0.