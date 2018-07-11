На концерте Тимберлейка в Лондоне покажут матч ЧМ-2018 Англия — Хорватия

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Американский певец Джастин Тимберлейк заявил, что на арене в Лондоне, где пройдет его концерт, пройдет трансляция полуфинала чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Хорватии перед своим концертом, сообщает «Советский спорт».

Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Хорватии пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Победитель встретится в финале с командой Франции, которая переиграла Бельгию со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер посетил матч 1/2 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии.