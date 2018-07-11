Моуринью оценил выступление сборной России на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/311/11831311/RIAN_5583261.HR-pic905-895x505-43813.jpg">

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии.

«Россия сравняла счет в дополнительное время, и, как правило, боги футбола отдают победу такой команде. Но они не всегда бывают справедливы. Но у сборной Хорватии больше потенциала, сильнее игроки, чем у России», — цитирует Моуринью RT.

Реклама

Также специалист прокомментировал выступление национальной команды на мундиале.

«Россияне играли на пределе своих возможностей, что помогает завоевать сердца. Россия покинула турнир с гордостью, Станиславу Черчесову удалось объединить команду», — отметил специалист.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча с командой Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой «шашечных» — 3:2.