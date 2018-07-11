Моуринью считает ЧМ-2018 потрясающим
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями от чемпионата мира — 2018, передает
RT.
«Чемпионат мира — потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор», — заметил специалист.
По словам португальца, после мирового первенства у него появилось желание попробовать себя на международном уровне.
«Я был рад побывать в России и ощутить все это. Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира», — отметил Моуринью.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.