Английские фанаты напали на немецких овчарок из-за связи с Германией

Английские болельщики напали на немецких овчарок во время празднования победы национальной сборной над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации из дорсетской кинологической службы, болельщики кричали на полицейских собак и бросали в них мусор. Инцидент произошел в графстве Дорсет, расположенном в юго-западной части Англии.

Фанаты обвиняли немецких овчарок в связи с Германией, а также радовались раннему вылету немецкой сборной с мирового первенства.

Отмечается, что болельщики находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что более десяти тысяч английских болельщиков собираются приехать на матч 1/2 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Хорватии.

To all the lovely football fans this evening, we thank you it was lovely meeting you all, to all the idiots that just went out to get drunk, shout at a police dog for being German??? and throw stuff around.....we are sorry you can't handle sun, celebration and drink! pic.twitter.com/NSJYtWSMN6