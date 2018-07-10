Нигматуллин назвал Неймара посмешищем чемпионата мира — 2018

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» объяснил, каким образом сборная Бельгии смогла обыграть команду Бразилии на чемпионате мира — 2018.

«Нынешнее поколение сборной Бельгии обладает молодыми, но в то же время мастеровитыми футболистами, которые являются лидерами во многих европейских топ-клубах.

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У бразильцев тоже отличный подбор футболистов, но отсутствует команда. Ведущий игрок «селесао» вышел на этот турнир с каким-то клоунским настроем и не смог повести сборную за собой. Неймар стал посмешищем этого чемпионата, а Бразилия заслуженно поехала домой.

Сборная Бельгии же показала себя более серьезным и слаженным коллективом», — сказал Нигматуллин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира — 2018.