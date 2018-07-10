Нигматуллин назвал Неймара посмешищем чемпионата мира — 2018
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» объяснил, каким образом сборная Бельгии смогла обыграть команду Бразилии на чемпионате мира — 2018.
«Нынешнее поколение сборной Бельгии обладает молодыми, но в то же время мастеровитыми футболистами, которые являются лидерами во многих европейских топ-клубах.
У бразильцев тоже отличный подбор футболистов, но отсутствует команда. Ведущий игрок «селесао» вышел на этот турнир с каким-то клоунским настроем и не смог повести сборную за собой. Неймар стал посмешищем этого чемпионата, а Бразилия заслуженно поехала домой.
Сборная Бельгии же показала себя более серьезным и слаженным коллективом», — сказал Нигматуллин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира — 2018.