Нигматуллин: совершенно точно не желаю выхода сборной Хорватии в финал ЧМ
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира — 2018.
«Предполагаю, что чемпионом мира станет либо Франция, либо Англия.
Я бы хотел видеть в финале Станислава Черчесова и его компанию.
А если говорить серьезно, то я совершенно точно не желаю выхода сборной Хорватии в финал. Слишком много вокруг этой команды шума, не связанного с футболом.
Чтобы не портить праздник во всем мире и в России, в финале с Францией должны сыграть англичане», — сказал Нигматуллин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» оценил шансы полуфиналистов чемпионата мира — 2018 на победу в турнире.