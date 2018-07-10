Нигматуллин: совершенно точно не желаю выхода сборной Хорватии в финал ЧМ

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира — 2018.

«Предполагаю, что чемпионом мира станет либо Франция, либо Англия.

Я бы хотел видеть в финале Станислава Черчесова и его компанию.

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А если говорить серьезно, то я совершенно точно не желаю выхода сборной Хорватии в финал. Слишком много вокруг этой команды шума, не связанного с футболом.

Чтобы не портить праздник во всем мире и в России, в финале с Францией должны сыграть англичане», — сказал Нигматуллин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» оценил шансы полуфиналистов чемпионата мира — 2018 на победу в турнире.