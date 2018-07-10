В Санкт-Петербурге перерисовали граффити с Черчесовым

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В Санкт-Петербурге перерисовали граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, изобразив его с воинским приветствием, сообщает «Советский спорт».

Один из художников объединения HoodGraff Артем Бурж поделился, что тренер нарисован именно так, потому что он «отслужил России, как и вся сборная».

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Предыдущий портрет Черчесова, который появился в середине июня 2018 года, испортили вандалы после матча с Хорватией 7 июля.

На граффити тренер был изображен с направленным вверх указательным пальцем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее фанаты «Зенита» избили пытавшихся защитить граффити Черчесова девушек.