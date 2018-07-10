В Санкт-Петербурге перерисовали граффити с Черчесовым
В Санкт-Петербурге перерисовали граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, изобразив его с воинским приветствием, сообщает «Советский спорт».
Один из художников объединения HoodGraff Артем Бурж поделился, что тренер нарисован именно так, потому что он «отслужил России, как и вся сборная».
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Предыдущий портрет Черчесова, который появился в середине июня 2018 года, испортили вандалы после матча с Хорватией 7 июля.
На граффити тренер был изображен с направленным вверх указательным пальцем.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее фанаты «Зенита» избили пытавшихся защитить граффити Черчесова девушек.
Теперь в Петербурге вот так. Думаю, последний раз�� pic.twitter.com/Pq0fMxfXoD— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 10 июля 2018 г.