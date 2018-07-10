Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на ЧМ-2018
Голливудская актриса Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на полуфинал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии, сообщает «Советский спорт».
О прибытии Андерсон рассказали сотрудники аэропорта Пулково в соцсетях.
Актриса является давним другом защитника французской сборной Адиля Рами.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Андерсон прилетит в Россию на футбол.