Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на ЧМ-2018

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Голливудская актриса Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на полуфинал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии, сообщает «Советский спорт».

О прибытии Андерсон рассказали сотрудники аэропорта Пулково в соцсетях.

Актриса является давним другом защитника французской сборной Адиля Рами.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Андерсон прилетит в Россию на футбол.