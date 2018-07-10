Защитник сборной России Рауш поблагодарил национальную команду за выступление

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Защитник сборной России Константин Рауш, который не попал в окончательную заявку на чемпионат мира — 2018, поблагодарил национальную команду за выступление, передает «Советский спорт».

«Здравствуй, Россия! Сначала я бы хотел сказать насколько глубока моя боль, так как я не смог участвовать в этом великолепном турнире нашей сборной.

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В первую очередь я хочу поблагодарить нашу команду и, конечно же, всех болельщиков за эти невероятные последние недели, за то, как вы до конца боролись и болели. Не всегда важна победа. Даже если мы и проиграли, мы все равно выиграли. Мы можем гордиться нашей страной и позитивно смотреть вперед! Спасибо еще раз каждому из вас за такой праздник в нашей стране!» — написал Рауш в своем инстаграме.

Сборная России вышла в 1/4 финала турнира, где проиграла Хорватии. В основное и дополнительное время победителя выявить не удалось (2:2), а в серии послематчевых пенальти хорваты оказались сильнее (4:3).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

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