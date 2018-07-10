Головин рассказал об эмоциях после матча с Хорватией

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Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин рассказал об эмоциях после четвертьфинального матча чемпионата мира — 2018 против Хорватии, передает газета «Известия».

«Понятно, что все расстроены. Все мы сожалеем, что не удалось победить Хорватию. Тут даже говорить не о чем. Очень большое разочарование от этого результата у всей команды», — сказал Головин.

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Игрок также поблагодарил тренерский штаб.

«Спасибо им всем: и главному тренеру, и его помощникам, и тренерам по физподготовке. Только за счет этого мы добились очень многого. Функционально весь турнир команда была отлично готова к каждой игре», — добавил хавбек.

Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти и завершили выступление на мундиале.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» включился в борьбу за полузащитника сборной России.