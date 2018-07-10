Экс-тренер «Рубина»: сборная России выдает такое только раз в десять лет

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Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «Газете.Ru» высказал мнение о том, стоит ли оставаться Станиславу Черчесову на посту главного тренера сборной России.

«Здесь важно, чтобы Черчесов принял взвешенное решение о продолжении своей работы в сборной. С ним футболисты играли с душой, в искренний футбол, выдали все, что могли. Это уже достижение. Мастерство только так и повышается, на этом можно двигаться дальше», — сказал эксперт.

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Билялетдинов также добавил, что хотелось бы видеть такую сборную постоянно, а не раз в десять лет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее защитник сборной России оценил вклад Черчесова в успех команды.