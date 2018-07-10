Эксперт: Смолову не нужно извиняться

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Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что нападающему сборной России и «Краснодара» Федору Смолову не нужно извиняться за незабитый пенальти.

«Смолову не надо ни за что извиняться: пенальти не забивали выдающиеся игроки в финале чемпионата мира», — считает экс-тренер.

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Он также добавил, что на этом турнире свои шансы не реализовали и Лионель Месси, и Криштиану Роналду, которые тоже не забили с 11-метровой отметки.

«Сколько ни тренируйся, ни изучай манеру вратаря, пенальти — всегда лотерея. Во время разбега у игрока в голове пролетает много мыслей о том, какое решение принять», — отметил Билялетдинов.

Бывший тренер списывает неудачи форварда на сложный сезон, который он провел, добавив, что восстановление — это всегда сложный процесс.

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