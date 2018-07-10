Дворкович: мы изменили образ России благодаря ЧМ-2018

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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выделил высокий уровень организации чемпионата мира по футболу, передает ТАСС.

«Мы показали всему миру нашу открытость и наше гостеприимство. И это не было сделано специально для чемпионата мира, мы нас самом деле такие. Мы изменили образ России в глазах мира. Это очень важно», — заявил Дворкович.

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Политик выразил уверенность в том, что оставшиеся матчи будут организованы также, как и предыдущие матчи.

«Еще четыре игры осталось, я уверен, что все будет отлично организовано, как и в прошлых 60 матчах», – добавил Дворкович.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, за кого будет болеть в оставшихся матчах ЧМ-2018.