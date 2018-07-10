СМИ: Сампаоли останется главным тренером сборной Аргентины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/465/11782465/HJ1J4LPvruQ-pic905-895x505-33827.jpg">

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли останется главным тренером команды, сообщает ТАСС.

По информации Ole, Сампаоли встретился с президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией. Было принято решение оставить специалиста у руля сборной, несмотря на желание руководства отправить его в отставку. Соответственно, организация не будет выплачивать Сампаоли неустойку в размере $8 млн.

Реклама

Аргентина уступила Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее фанат Лионеля Месси умер при попытке повторить движения футболиста.