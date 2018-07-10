СМИ: Сампаоли останется главным тренером сборной Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли останется главным тренером команды, сообщает ТАСС.
По информации Ole, Сампаоли встретился с президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией. Было принято решение оставить специалиста у руля сборной, несмотря на желание руководства отправить его в отставку. Соответственно, организация не будет выплачивать Сампаоли неустойку в размере $8 млн.
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