Депутат Верховной рады призвал Россию не обращать внимание на высказывание Виды
Украинский депутат Евгений Балицкий прокомментировал политический лозунг защитника сборной Хорватии «Слава Украине» после победы над командой России, передает газета «Известия».
«Разные люди делают конкретные заявления по разным мотивам. Кто-то за деньги, кто-то — потому что ему нравится украинская девушка. Поэтому на это не надо обращать внимание», — сказал депутат.
По словам политика, Россия достойно выступила на домашнем мировом первенстве.
«Россия проводит красивый фестиваль спорта. Сборная России достигла высокого результата. Я смотрел и болел за российскую команду. Мы радовались, что впервые за очень долгое время Россия вышла в 1/4 финала чемпионата мира», — заключил Балицкий.
Ранее сообщалось, что украинские депутаты болели за сборную Россию на ЧМ-2018.