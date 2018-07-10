Депутат Верховной рады призвал Россию не обращать внимание на высказывание Виды

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Украинский депутат Евгений Балицкий прокомментировал политический лозунг защитника сборной Хорватии «Слава Украине» после победы над командой России, передает газета «Известия».

«Разные люди делают конкретные заявления по разным мотивам. Кто-то за деньги, кто-то — потому что ему нравится украинская девушка. Поэтому на это не надо обращать внимание», — сказал депутат.

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По словам политика, Россия достойно выступила на домашнем мировом первенстве.

«Россия проводит красивый фестиваль спорта. Сборная России достигла высокого результата. Я смотрел и болел за российскую команду. Мы радовались, что впервые за очень долгое время Россия вышла в 1/4 финала чемпионата мира», — заключил Балицкий.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты болели за сборную Россию на ЧМ-2018.