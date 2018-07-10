Экс-игрок сборной Украины назвал хорватов трусами за отстранение Вукоевича

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины по футболу Максим Калиниченко раскритиковал решение Хорватского футбольного союза (HNS) отстранить от работы с национальной командой на чемпионате мира — 2018 делегата Огнена Вукоевича, передает «Советский спорт».

Об этом экс-хавбек написал на своей официальной странице в твиттере.

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«Этот «эпизод» показывает, насколько Домагой Вида и Вукоевич попали в точку. Конечно, они знали, что они говорят. Конечно, это было вызывающе. Но, по факту, как и к орлам албанским, придраться не получится. Соглашусь, трусы в руководстве хорватов. Могли бы просто официально пожурить за неспортивное поведение на официальном сайте федерации или где-то еще. А отстранение — чистая трусость, ничего более», — гласит запись.

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 защитник Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором присутствовал политический лозунг «Слава Украине». Оба футболиста на протяжении длительного времени защищали цвета киевского «Динамо».

Ранее эксперт объяснил отстранение Вукоевича от сборной из-за политического лозунга.