Бышовец отметил пройденное Черчесовым «пекло» перед ЧМ-2018

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Бывший тренер наставника сборной России Станислава Черчесова Анатолий Бышовец рассказал о характере своего экс-подопечного, передает газета «Известия».

Бышовец отметил стойкий характер наставника россиян.

«Черчесов не паниковал, проводил широкую ротацию состава в сборной, искал оптимальные сочетания. Стрессоустойчивость и последовательность вообще одни из главных черт характера Стаса. Он не прогибается под обстоятельства, гнет свою линию даже в период локальных неудач, поскольку смотрит на вещи системно и работает на перспективу. Черчесов сделал себя сам как вратарь, а теперь пришел к успеху как тренер, пройдя через самое настоящее пекло», — сказал он.

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Под руководством Черчесова сборная России на чемпионате мира — 2018 дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее тренер сборной России ответил на критику Андрея Канчельскиса в адрес Черчесова.