Фанаты «Зенита» избили пытавшихся защитить граффити Черчесова девушек
В Санкт-Петербурге вандалы испортили граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, сообщает «Фонтанка».
Как информирует издание, вандалами оказались болельщики местного клуба «Зенита». По словам очевидцев, фанатам сине-бело-голубых не понравился один из элементом граффити, где Черчесов показывает букву «L» жестом, которая, по их мнению, символизирует бывший клуб тренера польскую «Легию».
«Около трех часов мы пришли в Пушкарский сад. Стояли, смотрели на Черчесова. Подбежала компания с баллончиками. Сейчас, говорят, будем закрашивать пальцы, фотографируйте граффити последний раз», — рассказала очевидец Елена.
По ее словам, она с подругой были возмущены действиями вандалов, предприняв попытку защитить граффити.
«Моей подруге больше всего досталось от толстого парня в очках. Он повалил ее на землю, нанес удары ногой. Один прохожий пытался заступиться, но и его тоже уронили и избили. Они ждали, когда сборная проиграет», — рассказала Елена.
Ранее сообщалось, что граффити Игоря Акинфеева появится в Одинцово.