ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за скандальное видео
Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение, сообщает ТАСС.
После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) защитник Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, при принятии решения был отмечен тот факт, что Вукоевич извинился за свои действия, а Хорватский футбольный союз (HFS) отстранил скаута от работы на чемпионате мира.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.