ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за скандальное видео

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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение, сообщает ТАСС.

После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) защитник Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

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Как сообщается на официальном сайте ФИФА, при принятии решения был отмечен тот факт, что Вукоевич извинился за свои действия, а Хорватский футбольный союз (HFS) отстранил скаута от работы на чемпионате мира.

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