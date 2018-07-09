Автобус сборной Бразилии забросали яйцами после возвращения с ЧМ-2018

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Болельщики сборной Бразилии закидали автобус с игроками команды яйцами после вылета команды с чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

Как отмечает AS, также фанаты использовали в качестве снарядов овощи.

На чемпионате мира 2018 года сборная Бразилии дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Бельгии со счетом 1:2.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.

Ранее защитник сборной Бразилии Марсело прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира — 2018.