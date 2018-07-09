Автобус сборной Бразилии забросали яйцами после возвращения с ЧМ-2018
Болельщики сборной Бразилии закидали автобус с игроками команды яйцами после вылета команды с чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».
Как отмечает AS, также фанаты использовали в качестве снарядов овощи.
На чемпионате мира 2018 года сборная Бразилии дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Бельгии со счетом 1:2.
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Ранее защитник сборной Бразилии Марсело прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира — 2018.
Восторженные болельщики Бразилии встречают свою сборную дома. pic.twitter.com/b4I1ASe6e8— Народный Комиссар (@narkom__1937_) 9 июля 2018 г.