Зобнин стал лидером по пробегу на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/255/11788255/RIAN_5520658.HR-pic905-895x505-17675.jpg">

Полузащитник сборной России Роман Зобнин стал лидером чемпионата мира — 2018 по пробегу, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта мундиаля, за пять матчей турнира хавбек пробежал 62 километра.

Сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинале турнира. В основное и дополнительное время победителя выявить не удалось (2:2), а в серии послематчевых пенальти хорваты оказались сильнее (4:3).

Реклама

Национальная команда России вышла со второго места в группе А, набрав шесть очков. Подопечные Станислава Черчесова выиграли у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), но проиграли Уругваю (0:3). В 1/8 финала Россия в серии послематчевых пенальти обыграла команду Испании (4:3).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее два игрока сборной России попали в символическую сборную прорывов ЧМ-2018.