Хавбек сборной Англии сможет принять участие в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии

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Хавбек сборной Англии и «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сможет принять участие в полуфинале чемпионата мира по футболу в России против Хорватии, сообщает «Советский спорт».

Хендерсон получил травму задней поверхности бедра в четвертьфинале против Швеции. Однако футболист уверен, что успеет восстановиться к игре 1/2 финала мундиаля.

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«Я просто чувствовал небольшую тяжесть в мышце еще до матча, поэтому ближе к 20-и заключительным минутам дискомфорт усилился. Но я не могу сказать, что все слишком плохо, поэтому я надеюсь быть в строю к следующему матчу», — цитирует полузащитника The Telegraph.

Англия сыграет с Хорватией 11 июля в Москве.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Хорватии опасается Стерлинга перед 1/2 финала ЧМ-2018.