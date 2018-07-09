Хавбек сборной Англии сможет принять участие в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии
Хавбек сборной Англии и «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сможет принять участие в полуфинале чемпионата мира по футболу в России против Хорватии, сообщает «Советский спорт».
Хендерсон получил травму задней поверхности бедра в четвертьфинале против Швеции. Однако футболист уверен, что успеет восстановиться к игре 1/2 финала мундиаля.
«Я просто чувствовал небольшую тяжесть в мышце еще до матча, поэтому ближе к 20-и заключительным минутам дискомфорт усилился. Но я не могу сказать, что все слишком плохо, поэтому я надеюсь быть в строю к следующему матчу», — цитирует полузащитника The Telegraph.
Англия сыграет с Хорватией 11 июля в Москве.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что наставник сборной Хорватии опасается Стерлинга перед 1/2 финала ЧМ-2018.