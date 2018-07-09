Путин пригласил сборную России по футболу в Калининград
Президент России Владимир Путин пригласил национальную сборную по футболу на совещание, посвященное обсуждению дальнейшего использования спортивных объектов и инфраструктуры чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».
Об этом рассказала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент пригласил членов сборной России в Калининград, где будет совещание по наследию чемпионата», — заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, пока неизвестно, будут ли футболисты и тренеры национальной команды награждены за выступление на домашнем мундиале.
Подопечные Станислава Черчесова завершили свое выступление на мировом первенстве, уступив в четвертьфинале турнира команде Хорватии.
Ранее в Кремле рассказали, как Путин воспринял проигрыш России на ЧМ.
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