Червиченко назвал единственного игрока, который «не убивался» за сборную России

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике нападающего сборной России Федора Смолова за игру на чемпионате мира — 2018, передает Rusfootball.

В серии послематчевых пенальти в матче против Хорватии Смолов не реализовал свой удар, пробив крайне неудачно.

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«Претензия к Смолову не потому, что он так вальяжно пробил и начал сборной вот так серию пенальти. Претензия к тому, что убивалась на поле вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком», — заявил Червиченко.

По его словам, форвард «быков» наплевательски отнесся к игре на мундиале.

«Кто-то говорит, что не стоит его клевать, а почему нет?! Человек наплевательски отнесся ко всей стране, а футболистом он стал именно потому, что страна делала из него футболиста с самого детства. Сейчас ему платят огромные деньги, но его мастерство разнится с его гонорарами в несколько раз», — заключи экс-президент красно-белых.

За пять матчей на мировом первенстве Смолов не отличился результативными действиями.

Ранее экс-наставник «Краснодара» объяснил провал Смолова на ЧМ-2018.