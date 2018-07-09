Игрок сборной Германии может завершить карьеру в команде по наставлению отца

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Полузащитник сборной Германии по футболу Месут Озил может завершить выступления в национальной команде из-за совета отца, сообщает «Советский спорт».

Мустафа Озил остался недоволен отношением болельщиков к его сыну после того, как футболист встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом перед чемпионатом мира — 2018.

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«Если бы я был на его месте, то сказал бы: «Большое спасибо, но с меня довольно!». Он не должен защищаться. Если мы побеждаем, то делаем это вместе, а если проигрываем, то виноват Озил. Сейчас его освистывают. Могу понять его обиду. Он любит Германию, а из него сделали козла отпущения», – приводит слова отца игрока Bild.

За сборную Германии 29-летний Озил выступает с 2009 года. На ЧМ-2018 он провел два матча.

Ранее Озил заявил, что ему нужно оправиться после провала сборной на мундиале.