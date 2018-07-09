В Германии первую женщину-комментатора на ЧМ затравили сексисткими твитами

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Впервые в истории чемпионата мира — 2018 матч мундиаля прокомментировала женщина, сообщает «Советский спорт».

Ей стала 54-летняя журналистка немецкого телеканала ZDF Клаудия Нойманн. На ЧМ-2018 она вела репортажи во время матчей сборной Германии. Ранее она комментировала мужской футбол во время чемпионата Европы — 2016.

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Работу Нойманн на родине оценили противоречиво. Вместе с хвалебными отзывами ей в социальных сетях приходили сообщения, в которых зрители жаловались на неприятный голос, якобы многократные ошибки и оговорки, а также подмечали ее безэмоциональность и небеспристрастность. При этом пользователи отмечали, что в их мнение никакой роли не играет тот факт, что журналистка является женщиной.

«Клаудия Нойманн такая же эмоциональная и увлекательная, как танцевальная группа из шварцвальдского дома престарелых. Но я понимаю. Равенство полов», — пишет один из пользователей в твиттере.

Руководство ZDF поддержало репортера и пообещала обратиться в суд из-за оскорбительных комментариев.

Ранее сообщалось, что впервые в истории UFC в Зал Славы будет включена женщина.