Слепаков принес извинения сборной России

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Российский комик Семен Слепаков извинился перед российской национальной командой после за песни, посвященные сборной, сообщает «Советский спорт».

«Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все.

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Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами», — написал Слепаков в инстаграме.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча с командой Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой «шашечных» — 3:2.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.