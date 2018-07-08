Вратарь сборной России Акинфеев поблагодарил болельщиков за веру в команду

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев выразил слова благодарности болельщикам за поддержку на чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Друзья, к сожалению, мы покидаем чемпионат мира. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении турнира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все! Вы лучшие болельщики на свете», — написал Акинфеев.

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На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча со сборной Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой «шашечных» — 3:2.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу встретилась с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах после завершения выступления на чемпионате мира 2018 года.