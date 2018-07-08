Черчесов призвал болельщиков посетить чемпионат мира в Катаре

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Мы были вместе. Вы были не 12-м, а 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроками. Понятно, что мы хотели пройти еще дальше, но нам это не удалось. Через четыре года в Катаре сделаем лучше. Но без вас там будет сложно. Поэтому — всем туда», — сказал Черчесов на встрече с болельщиками в фан-зоне в Москве.

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Четвертьфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, которая прошла в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой «шашечных» — 3:2.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высоко оценил выступление национальной команды по футболу на домашнем чемпионате мира — 2018.