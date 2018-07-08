Сборная России обратилась к болельщикам после вылета с чемпионата мира
Сборная России обратилась к болельщикам после вылета с домашнего чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
«Друзья! Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении чемпионата мира.
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Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все! Вы лучшие болельщики на свете!!!» — говорится в сообщении команды.
Сборная России потерпела поражение от команды Хорватии в серии пенальти на стадии четвертьфинала мирового первенства.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин высоко оценил выступление российской сборной на домашнем чемпионате мира — 2018.