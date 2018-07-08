Почетный президент ОКР: Россия осталась непобежденной на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/979/11736979/RIAN_3307594.HR-pic905-895x505-17141.jpg">

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал игру 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, передает ТАСС.

«Ребята сыграли здорово, сражались за победу на пределе своих возможностей, просто в серии пенальти нам не повезло, так бывает в футболе, но наши ребята сделали больше, чем кто-либо мог от них ожидать, по сути они ушли с чемпионата непобежденными. Мы можем гордиться своей командой и этим чемпионатом мира», — заявил Жуков.

Реклама

Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее Алла Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018.