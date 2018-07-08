Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018
Российская певица Алла Пугачева поддержала сборную России после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии, сообщает «Советский спорт».
«Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!» — написала Пугачева в своем инстаграме.
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Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
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