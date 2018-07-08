Вице-президент РФС рассказал о будущем Черчесова в сборной России после ЧМ-2018
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о будущем Станислава Черчесова в сборной России после чемпионата мира, передает Sport24.
«У Черчесова очень сложный момент. Надо его поддержать, он сделал чудо для нас. Конечно, я бы хотел, чтобы он остался. Покажите мне, кто не хочет, кроме Василия Уткина и Ростислава Хаита», — заявил Анохин.
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