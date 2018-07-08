Вице-премьер России по спорту оценила выступление сборной по футболу на ЧМ-2018

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Вице-премьер России по спорту Ольга Голодец прокомментировала выступление подопечных Станислава Черчесова на чемпионате мира по футболу, передает Sport24.

«Это была достойная игра, мы гордимся нашей командой. Был показан интересный футбол, это лучший результат в истории российской сборной», — сказала Голодец.

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Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти и завершила выступление на турнире.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее Дмитрий Медведев поблагодарил национальную команду России за хорошую игру на ЧМ-2018.