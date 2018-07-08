Медведев поблагодарил национальную команду России за хорошую игру на ЧМ-2018

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил национальную команду по футболу за хорошую игру на чемпионате мира, передает ТАСС.

«Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате», — написал Медведев в своем фейсбуке.

Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал исход матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018.