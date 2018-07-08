Медведев поблагодарил национальную команду России за хорошую игру на ЧМ-2018
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил национальную команду по футболу за хорошую игру на чемпионате мира, передает ТАСС.
«Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате», — написал Медведев в своем фейсбуке.
Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.
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