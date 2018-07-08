Мутко поблагодарил сборную России за достойное выступление на ЧМ-2018

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Вице-премьер России Виталий Мутко поблагодарил национальную команду по футболу за достойное выступление на чемпионате мира, передает ТАСС.

«Да, все мы расстроены, но это был настоящий матч четвертьфинала чемпионата мира — драматичный, дошедший до серии пенальти, роскошный, обе команды заслуживали полуфинала. Я хочу поблагодарить ребят, показавших свой характер — они здорово выступили. У нас есть команда, эту команду полюбили миллионы людей, и это самое главное. Всем спасибо», — сказал Мутко.

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Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

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